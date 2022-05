Inscrições para a segunda etapa do Revalida 2022 terminam nesta terça-feira (17)

Já com atraso, devido às reformulações feitas pelo Governo Federal em alguns programas sociais, dentre eles o Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil, o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) deverá divulgar até o final do mês os nomes dos 2001 aprovados do Programa CNH Social, bem como o cadastro de reserva. São mais de trinta mil inscritos, o que significa que cada vaga será disputada por 15 pessoas ou mais.

O Programa CNH Social foi lançado pelo Governador Gladson Cameli no dia 24 de janeiro deste ano com o objetivo de oferecer a oportunidade de pessoas de baixa renda, que participam de programas sociais do governo federal, tirar sua primeira Carteira Nacional de Habilitação ou mudar de categoria de forma gratuita. São três as modalidades de CNH Social, urbana, rural e estudantil.

De acordo com o Diretor de Operação do Detran, Anderson Castro, todos os dados estão sendo processados para garantir a celeridade, transparência e a lisura para que as 2001 pessoas selecionadas sejam realmente aquelas que cumpriram todos os critérios de classificação.

“Nós estávamos trabalhando para que até o final do mês possamos publicar o edital com nomes dos classificados, e outro com o cadastro de reserva, que será o dobro da quantidade de aprovados, que serão chamados em caso de alguma desistência”, concluiu o diretor.