Cidades do Juruá sofrem quinta pane do ano e ficam 9 horas sem sinal de internet e celular

Parte do Congresso sobre encarceramento feminino, que acontece em Cruzeiro do Sul nesta semana, foi realizado nesta quinta-feira (12), na área da unidade penitenciária Guimarães Lima. É a primeira vez que um evento como este é realizado dentro de um presídio do Acre com a participação das detentas, direção local, policiais penais, gestores do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) e pessoas que viveram situação de cárcere, como a ativista, escritora e cantora Preta Ferreira.

O 1° Congresso sobre Encarceramento Feminino, intitulado “O Acre Existe e Elas Resistem” é realizado pela Associação “Elas Existem”, no Teatro dos Náuas, entre quarta e sexta-feira desta semana. E como parte do evento, o presídio feminino sediou o I Congresso INTRAMUROS do Brasil.

Com direito a emoção, relatos fortes, acolhimento e música, a ação proporcionou momentos únicos para as presas, policiais penais e gestores do sistema prisional do estado. A Associação “Elas Existem”, com sede no Rio de Janeiro, atua nos presídios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, oferecendo orientações jurídicas e sociais, oficinas de autoconhecimento, de reflexão e leitura.

“Nós mostramos que isso aqui pode ser só uma passagem na vida delas e que elas são capazes de mudar a própria realidade”, diz Carol Bispo, uma das representantes da entidade.

As presas de Cruzeiro do Sul participaram do Congresso com trocas de experiências, relatos e perguntas. Sheila Rodrigues, de 22 anos, fez perguntas para a ativista social Preta Ferreira, que ficou presa por 3 meses em São Paulo, e elas cantaram juntas.

“Eu li o livro da Preta aqui dentro do presídio porque a Carol da “Elas Existem” trouxe para a gente. E hoje, estar aqui trocando experiências com ela, que é muito empoderada, é muito importante para mim e para todas”, afirmou.

No livro “Minha Carne: Diário de uma Prisão”, lançado durante o Congresso, a ativista social pela moradia, Preta Ferreira, conta a experiência do cárcere.

Sobre a importância do trabalho social realizado pela Associação Elas Existem, Sheila diz que gosta das oficinas de leitura e dos textos que passou a escrever dentro do presídio. Mas o que considera mais importante é a forma natural como pode agir com o grupo.

“Não preciso colocar as mãos para trás nem baixar a cabeça. Nas atividades, ficamos todas iguais, do mesmo tamanho. Isso não me deixa esquecer que posso pagar o que devo na cadeia e estar de novo na sociedade e ser do tamanho de todos”, relata emocionada.

Realidade exposta

Durante o Congresso, a realidade do presídio e do sistema prisional do Acre foi exposta e debatida, com ênfase no cárcere feminino. 95% das mulheres presas no Acre cumprem pena por tráfico e associação a organização criminosa. Elas recebem menos da metade da visita que os homens encarcerados recebem.

Segundo o diretor executivo operacional do IAPEN, Marcelo Lopes, em Rio Branco as 300 presas recebem 100 visitantes. Em Cruzeiro do Sul, as 19 detentas têm 15 visitantes.

“Os maridos ou companheiros não visitam. Quem visita as presas são as mães delas, irmãs e tias. Eles somem”, relata.

Representando o diretor geral do IAPEN, a ouvidora do Instituto, Macleine Melo, afirmou que a rigidez do sistema “endurece” os operadores.

“A rigidez e a necessária disciplina do sistema prisional nos endurecem e projetos assim oxigenam o trabalho. Acredito que projetos como esse do “Elas Existem” pode reduzir a reincidência criminal”, disse ela.

O diretor Marcelo Lopes reconheceu que teve dificuldades inicialmente em acolher o projeto “Elas Existem” nos presídios do Acre.

“Eu disse logo que não daria certo e que só seria mais trabalho para a gente e iria interferir na segurança. Mas hoje vemos bons resultados e acreditamos”, admite.

Palestrante no 1° Congresso Intramuros, a ativista Preta Ferreira conclamou as mulheres a mudar a realidade delas e não reincidir no crime.

“As prisões estão cheias de presos pretos, pobres e indígenas porque os direitos constitucionais não são garantidos. E esse projeto ressocializa as mulheres de verdade porque trata de cidadania e direitos. Não desistam e resistam que isso tudo passa”, pontuou.

Remissão das penas das presas em Cruzeiro do Sul ainda é tímida

O direito a reduzir a pena por meio do trabalho é novidade para as presas de Cruzeiro do Sul, que não desenvolvem trabalhos que garantam esse benefício a elas. A iniciativa ainda é tímida e só 8 das 19 presas têm acesso ao projeto Presídios Leitores, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Acre – UFAC.

O diretor do presídio de Cruzeiro do Sul, Elves Barros, disse que apesar da reduzida segurança na unidade prisional feminina, com apenas quatro policiais penais mulheres, a intenção é criar algum trabalho para as presas que também sirva para reduzir a pena delas.

“Há três meses iniciamos a remissão de pena delas com o Projeto de Leitura, mas vamos ampliar essa possibilidade com trabalho para elas”, concluiu o diretor.

Nesta sexta-feira (13), último dia do 1° Congresso sobre Encarceramento Feminino, as detentas vão participar do evento no Teatro dos Náuas, onde farão uma apresentação musical.

Veja o vídeo das presas cantando com Preta Ferreira no presídio de Cruzeiro do Sul.