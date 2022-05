Em bebedeira, marido revela que trai esposa e é ferido a golpes de terçado em Rio Branco

Depois de passar a noite da última quinta-feira, 12, com os Indígena dos Nukini, que fica no pé da Serra, onde participou de uma cerimônia com o uso do chá da Ayahuasca e outras medicinas da floresta, o governador Gladson Cameli, Progressistas, resolveu participar de um culto evangélico na igreja evangélica Quadrangular, em Rio Branco na noite de sexta-feira, 13.

Em suas redes sociais, o chefe do executivo acreano disse que a agenda na igreja era para participar de um Congresso de Cidadania onde tratou da importância do posicionamento dos cristãos como cidadãos. “Tivemos a participação do vice-presidente da igreja do Estado. Uma noite abençoada. Gratidão a Quadrangular e a todos que me receberam com amor e carinho”, declarou.

Após a experiência com os indígenas, Cameli fez uma previsão e afirmou que deverá vencer as eleições deste ano no primeiro turno.