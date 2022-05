Expojuruá 2022 será lançada dia 14 de junho em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli e os parceiros vão lançar oficialmente a Expojuruá em Cruzeiro do Sul no dia 14 de junho no estacionamento do Estádio Arena do Juruá, onde o evento será realizado de 1 a 4 de setembro. Por enquanto não há cantor definido para o show de encerramento da Feira, no domingo, 4, mas o rodeio está confirmado. A área do Estádio já passa por limpeza realizada pelo Departamento de Estradas do Acre – Deracre.

Em anos anteriores a Feira já havia sido realizado no estacionamento do Estádio antes da mudança para a Avenida Mâncio Lima. A novidade é que este ano a população vai acessar o Estádio já na duplicação da Rodovia Estadual AC-405, que está em obras desde o ano passado.

No último ano de realização da Expojuruá, em 2019, a Feira aconteceu de 29 de agosto a 1° de setembro e contou com a apresentação da Banda Barões da Pisadinha. O faturamento do evento foi de R$ 5,5 milhões.

Parceiros

Entre os parceiros do governo do Estado na realização da 17° Expojuruá, estão as Federações da Indústria, Comércio e Agricultura, o Sebrae e a Associação Comercial do Alto Juruá.

Rio Branco

Em Rio Branco a Expoacre 2022 será lançada oficialmente nesta segunda feira, 10 no Parque de Exposições.