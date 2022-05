Deputado Calegário destina emenda para financiar projetos do terceiro setor do Acre

Estão sendo julgados nesta quinta-feira (5), na 1ª Vara do Tribunal do Júri, os réus Camila Cristina de Souza Freitas e José Natanael de Aquino Duarte, acusados de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e participação em organização criminosa.

Os dois estão envolvidos no sequestro seguido de morte da comerciária Késia Nascimento de Lima, crimes ocorridos no ano passado. O cadáver da vítima nunca foi localizado. Outras quatro pessoas já foram julgadas pelos crimes e a menor pena foi de 27 anos e 9 meses de reclusão.

No dia 28 de janeiro do ano passado, Késia Nascimento deixou a filha menor numa lanchonete da família na Estrada da Floresta afirmando que iria para sua casa, no Calafate, e que mais tarde retornaria, o que nunca ocorreu. Em casa, ela teria sido sequestrada por membros de uma facção e levada para outra residência, no bairro do Taquari, onde foi julgada e condenada à morte pelo Tribunal do Crime.

Espancada e torturada por algum tempo, ela foi morta a facadas e em seguida teve o cadáver esquartejado e jogado nas águas do Rio Acre. Toda a execução foi assistida através de um vídeo chamada via celular, de São Paulo, por Rita Rocha do Nascimento e Vera Lúcia Marques, as chamadas “Justiceiras do CV”, que seriam as mandantes da execução.

Na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os policiais se concentraram nas investigações e esclareceram o crime por completo, identificando nove pessoas pela autoria.

Tálisson de Jesus da Silva, João Victor Cunha Pereira, Moisés Inácio da Silva e Ana Lúcia Barros de Oliveira foram julgados em dezembro do ano passado e condenados a mais 115 anos de reclusão em regime fechado.

Nesta quinta-feira, está sendo a vez de Camila Cristine e José Natanael. O veredicto deverá ser conhecido no final da tarde.