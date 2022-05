Defensoria recebe diretoria da Urgil sobre insatisfações dos usuários pelo serviço prestado

A Defensoria Pública do Acre, após tomar conhecimento do abaixo-assinado online contendo mais de 2,5 mil assinaturas de usuários insatisfeitos com a Urgil, solicitou reunião com a diretoria do hospital. A reunião, que ocorreu na sede da DPE/AC na tarde desta quarta-feira, às 15 horas, foi pautada pelo tom cooperativo e por esclarecimentos importantes de parte dos consumidores e da diretoria do hospital de Urgência Infantil – Urgil.

Os representantes do hospital comprometeram-se a encaminhar até o dia 10 de maio uma resposta formal ao ofício da Defensoria, contendo os itens e cronogramas a serem ou não atendidos.

A arquiteta Talita Gomes e a advogada Vanessa Facundes participaram da reunião representando os usuários do hospital. As médicas Maria de Fátima Lopes Rosa e Teresa Cristina dos Santos, o médico Rui Pinto e o advogado Anderson Ribeiro representaram a Urgil.

Os defensores Celso Araújo Rodrigues, do Núcleo da Cidadania, e Rodrigo Chaves, do Subnúcleo de Superendividamento e Ações do Consumidor, e as defensoras Juliana Marques, do Subnúcleo de Saúde, e Juliana Caobianco, do Subnúcleo de Direitos Humanos 1 assinaram o ofício e estão à frente das ações de mediação e conciliação extrajudicial que responde à demanda coletiva pela busca de melhorias no atendimento da Urgil por meio da cooperação institucional.

Com informações da assessoria da Defensoria Pública.