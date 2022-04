Alan Rick entrega veículos e equipamentos para entidades sociais de Rio Branco

A Procuradoria Geral do Estado do Acre (PGE/AC) comemorou nesta sexta-feira, 29, o aniversário de 45 anos de instalação, bem como o Dia do Procurador. Na mesma ocasião, foi realizada a posse de 10 novos procuradores aprovados no último concurso público da instituição.

A solenidade aconteceu no auditório do Tribunal Regional Eleitora do Acre e foi conduzida pelo procurador-geral Marcos Motta. O governador Gladson Cameli, que esteve presente no encontro, participou da assinatura das nomeações e recebeu uma medalha de mérito, assim como os procuradores que chegaram na classe especial de carreira.

Um dos momentos marcantes do evento foi a homenagem ao procurador João Paulo Aguiar Setti, ex-procurador-geral do Estado, que foi homenageado com a medalha de mérito da PGE. Ele se emocionou com a honraria, o que causou comoção aos demais presentes.

“Eu quero desejar a todos, êxito em suas trajetórias. Faço questão em agradecer todo o trabalho e esforço dos procuradores em atividades, em apoio às ações do nosso governo. Não um governo meu, mas da população”, afirmou o governador.

Também participaram da cerimônia, o representante do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pedro Longo, o vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Roberto Barros, o procurador-geral adjunto, Leonardo Silva e o corregedor-geral da PGE, Luciano Trindade.

Com esta nomeação, a PGE passa a contar com 54 procuradores do Estado em atividade, atualmente. “Tenho a honra de dizer algumas palavras em nome dos meus colegas, que iniciam 10 caminhos arduamente edificados, tendo vários anos para colocar em prática tudo aquilo que tanto estudamos. Por isso, aqui firmamos nosso compromisso de valorizar o tempo futuro, e usá-lo para dignificar a procuradoria”, disse o novo procurador, André Albuquerque.

Foram empossados os procuradores Raquel de Melo Freire Gouveia, Filipe Rocha Drummond, Luis Cabral Morais, Alan de Oliveira Dantas Cruz, Cláudio Henrique de Oliveira Junior, Mayara Rayanne Oliveira de Almeida, Gabriela dos Santos Barros, Eloise Moreira Campos Monteiro, Naiana Natacha Souza Carvalho, José Neto Castelo Branco de Vasconcelos, Iago Dias Porto e André de Farias Albuquerque.

Fotos de Sérgio Vale/ac24horas