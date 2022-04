Comissão do Senado aprova isentar de Imposto de Renda PLR de funcionários

A onda de violência e o domínio total do crime organizado no bairro Belo Jardim e adjacências, fez com que o único médico do Posto de Saúde Maria da Conceição, que atende uma população de mais de 20 mil pessoas, abandonasse o posto e pedisse transferência.

O profissional em medicina ficou abalado com a execução do jovem Naudiclei da Silva Soares, de 25 anos, na tarde da última quarta-feira (27). O crime ocorreu cerca de 20 metros do posto e o médico foi o responsável pelo atendimento inicial ao rapaz, que morreu após a chegada do Samu.

“Ele me disse que não tinha mais condições psicológicas de trabalhar aqui e pediu a transferência”, confirmou o coordenador da unidade, Gustavo Barbosa.

De acordo com as informações, o médico fazia o atendimento normal com a participação de alunos de medicina de uma faculdade, quando ouviu os disparos. Ao correr para a porta do posto de saúde deparou com o rapaz caído. Ele prestou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu.

Visivelmente abalado, o médico retornou ao local de trabalho e disse não ter mais condições psicológicas de trabalhar no local, sob a alegação que estaria colocando em risco sua vida e dos estudantes de medicina que estão estagiando na unidade de saúde.

Essa não é a primeira vez que um médico desiste de trabalhar em unidades de saúde do bairro Belo Jardim. Há seis meses, uma médica de outra unidade foi assaltada, feita refém e teve o carro roubado

O coordenador do posto de saúde Maria da Conceição disse ter conhecimento de todos os problemas e informou que levou ao conhecimento da Secretaria Municipal de Saúde a situação que levou à decisão do médico.