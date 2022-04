Nível do Rio Acre está 3,35 metros abaixo da média histórica

O governo do Estado, publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 28, o edital de convocação para a realização da segunda etapa do Concurso Público do Corpo de Bombeiro Militar do Acre.

Os candidatos aprovados na prova objetiva e estão no limite de números dos classificados, poderão consultar o cartão contendo a data, local e o horário para realizar o Exame Psicotécnico e a Prova de Aptidão Física de caráter eliminatório, no endereço eletrônico do IBFC – www.ibfc.org.br, na Aba “Local de Prova”.

Aqueles que não aparecem na lista de convocação, já estão automaticamente eliminados do certame. A 2ª Fase será realizada nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul , 488 alunos combatentes masculinos e 124 femininos participam da próxima etapa. A data para a realização do exame de aptidão será dia 8 de maio, já o psicotécnico acontecerá dia 15 do mesmo mês.

Os Candidatos que optaram, no ato da inscrição, em realizar a primeira etapa em Rio Branco, Brasileia, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira, farão a segunda fase em Rio Branco, já quem fez a primeira prova nos municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá, realizam as próximas em Cruzeiro do Sul.

Para mais informações, veja abaixo o Edital n° 001/2022 – Seplag/CBMAC, de 7 de janeiro de 2022, a partir da página 25.