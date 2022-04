Roberto Vaz está internado na Ala de Observação da Unimed, em Rio Branco

O programa da Jô Edição Podcast desta segunda-feira, 25, contou com a participação do jornalista e apresentador, Edvaldo Souza.

O experiente comunicador, muito conhecido em todos os municípios do Estado, falou sobre seu novo trabalho como diretor de jornalismo e âncora do “Patrulha Cidade”, programa da TV Amazônia, afiliada da Rede TV no Acre, também conversou sobre política, religião, e sobre sua ex-casa, onde trabalhou por mais de 20 anos, a TV Gazeta.

Com 62 anos, pai de dois filhos e avô de um menino, o profissional já atuou como tecnólogo no Amazonas, cursou Engenharia Agronômica e é bacharel em direito. Começou sua história na área de comunicação depois de ser chamado para elaborar um projeto de rádio no curso de extensão rural que tinha feito.

Jocely Abreu não deixou de perguntar assuntos “polêmicos” para o amigo, que foi seu vizinho de bairro durante a infância, e com muita destreza, a língua sempre afiado e verdadeira, Edvaldo não fugiu de nada e esclareceu cada um.

Questionado sobre as fofocas que rolaram sobre sua saída do Gazeta Alerta, o entrevistado disse que não gostava de entrar em detalhes, pois era ruim demais falar do lugar que já trabalhou e que por muito tempo foi sua segunda moradia, mas que é muito grato por toda a oportunidade e força que recebeu de Roberto Moura e seu filho. “Acabou, é passado”, disse.

Sobre o formato televisivo que mantém, destacou que continua fazendo o velho jornalismo, mostrando a verdade, sempre com muita seriedade. E deu a sua opinião sobre o novo apresentador de seu antigo programa.

“O Astério Moreira foi meu colega, nós fomos deputados juntos, é uma alma boa. A gente sempre foi amigo, ele é um cara legal. Precisa de um bom conselho, procura ele”, concluiu.

Acompanhe o programa da Jô Edição Podcast de hoje.