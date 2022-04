Morador de rua desobedece ordem de facção e acaba morto a golpes de faca e ripa

O morador de rua Edvaldo Rufino de Souza, de 40 anos, foi ferido a golpes de faca e ripa na noite deste sábado, 16, na rua Santa Luzia, no bairro Novo Horizonte, em Rio Branco e morreu dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com informações da polícia, Edvaldo havia recebido um aviso de membros da facção para sair do bairro porque estava mexendo com mulheres em via pública. Na noite deste sábado (16), ele desobedeceu as ordens e resolveu perseguir uma mulher na rua. Os faccionários se irritaram, abordaram o morador de rua, desferiram duas facadas e o agrediram a golpes de ripa na cabeça. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram o SAMU, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo do Edvaldo foi encaminhado pelo próprio SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para os os exames cadavéricos.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).