Governo paga nono lote de retroativos para servidores do Acre

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (IEPTEC) tem um novo presidente. O governador Gladson Cameli nomeou Carlos Sérgio Mendes Peres, que já fazia parte da equipe do instituto. Peres, antes de trabalhar no IEPTEC foi secretário parlamentar do deputado federal Alan Rick (Democratas).

Carlos Sérgio assume a vaga de Francineudo Costa que deixou o governo para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa nas próximas eleições.

O IEPTEC tem como missão ofertar cursos profissionalizantes, dando oportunidade de uma profissão aos jovens acreanos, principalmente os de baixa renda.