Saiba quando e como fazer a calibragem dos pneus

Durante almoço em um restaurante de Rio Branco nesta quinta-feira, 7, os partidos PRTB, PMN e PSC, lançaram uma carta de intenção endereçada à população acreana com os princípios que devem nortear uma possível pré-candidatura do grupo ao Palácio Rio Branco nas eleições deste ano.

Tendo como líderes representantes do agronegócio, as propostas são muito parecidas com as que ajudaram a eleger Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. A aliança no Acre tem como diretrizes a defesa da livre iniciativa, os valores cristãos e o Liberalismo como forma de retirar as pessoas da miséria. O grupo faz fortes críticas ao modelo econômico adotado pelo PT durante os 20 anos em que governou o Acre. “O Brasil é o celeiro do mundo. Defendemos o agronegócio em oposição a malfadada Florestania que nos legou miséria e atraso”, diz a carta.

Apesar da candidatura, pelo menos ao governo, ser certa, o candidato ainda não foi decidido. Os favoritos são o pecuarista Fernando Zamora e o também pecuarista e conhecido como um dos maiores plantadores de milho e soja do Acre, Jorge Moura.

“A chapa ainda não está formada, temos alguns nomes que serão colocados em discussão. Nos consideramos de direita, liberais e conservadores e somos um grupo preocupado com o futuro do Acre e posteriormente vamos formar uma chapa para concorrer ao governo do estado”, afirmou Fernando Zamora.

O pecuarista disse que o Acre tem vocação para o agronegócio. “Como em 10 anos deixamos de ser importador de carne para ser exportador, precisamos também fazer isso com o arroz, feijão, a soja e o algodão, por exemplo”, explica.

Jorge Moura também usou o microfone para falar aos convidados do almoço e mesmo sem citar diretamente, fez questão de lembrar a operação do Idaf e do MAPA em sua fazenda com a presença de homens do Exército em junho do ano passado. “Está na hora de todos nós que nos omitimos a vida inteira fazer alguma coisa. Nós trabalhamos, pagamos imposto honestamente, chega um fiscal nas nossas fazendo com Exército, Polícia Federal como se fossemos bandido. Estou caminhando para 80 anos e nunca vi um fiscal ser agredido em nenhuma propriedade. Precisamos mudar essas leis que são muito duras com a gente”, disse Moura.

Aliança também tem ex-locutor do Formigão e até Friale, o mago do tempo, como pré-candidato

Não são apenas representantes do agronegócio que formam a Aliança Acreana. Pelo PMN, o dirigente é Lira Xapuri, que ficou conhecido por ser locutor do Formigão durante muitos anos e já ter disputado várias eleições sem sucesso.

Quem também é pré-candidato à deputado estadual é Davi Friale, o mago do tempo, como é conhecido no Acre. Friale disse que tem como prioridade a geração de emprego. “Vamos promover o estado por meio da agropecuária para que o povo tenha emprego e melhor qualidade de vida”, disse Friale.

Fotos de Sérgio Vale/ac24horas