Aleac corrige erros, aprova 5,42% de reajuste e repõe valor dos plantões na Saúde

A Assembleia Legislativa do Acre aprovou nesta terça-feira (5) por 14 votos favoráveis e nenhum contrário a revisão anual geral de 5,42% aos servidores do Estado, corrigindo a falha da Mesa Diretora em não ter votado a matéria na semana passada.

Outro projeto também aprovado corrigiu falha do governo na composição da tabela dos plantões emergenciais de enfermeiros e profissionais da enfermagem.

O deputado Jenilson Leite disse que o valor ainda é insuficiente. “Fica o exemplo da necessidade de se debater em todas as comissões e com as partes interessadas”, disse ele, que identificou o erro ainda na semana passada.

Foram aprovadas também sessões solenes para marcar o Dia do Autista, a ser realizada dia 14 de abril, da Semana da Enfermagem, e em alusão ao Mestre Gabriel.