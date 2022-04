Alan Rick, a melhor opção de Gladson para o Senado

Que o deputado federal Alan Rick (UNIÃO BRASIL) vem fazendo um mandato exemplar a que se propôs não é nenhuma novidade. Da mesma forma que Leo de Brito para o PT. Um na direita e outro na esquerda. Porém, sinceros, combativos e atuantes em seus campos ideológicos. Leo vai para a reeleição. Alan almeja o Senado. E é sobre o Senado na chapa do governador Gladson que vamos falar.

Sem sombra de dúvidas a melhor opção para o governador Gladson Cameli (PP), que vem perdendo aliados importantes, é Alan Rick. Além de aparecer bem posicionado nas pesquisas, ele tem um eleitor segmentado: O público cristão católico-evangélico dado as suas posições conservadoras, porém, moderadas. Jovens, médicos, educadores e agricultores também fazem parte desse universo de eleitores de Alan.

É aliado do presidente Bolsonaro sem ser subserviente. Por várias vezes criticou o aumento dos combustíveis, dos alimentos, o desemprego e posições políticas equivocadas do presidente como deve fazer um aliado verdadeiro. Alan não tem esquemas, muitos partidos, nem muito dinheiro, mas tem votos que podem se somar aos do governador e não o puxar para baixo como se diz. Gladson terá que dar um passo muito importante nesse sentido. Já perdeu muitos, não pode perder o Alan nem se impressionar com quem bate na mesa dizendo que a eleição está no papo porque não está.

. “Em política não tem amizade, irmandade, muitos menos lealdade”.

. Traduzindo Maquiavel, que não era exatamente um maquiavélico, como se diz nos dias de hoje.

. “As amizades deveriam ser duradouras, mas a ingratidão dos homens em função da política, dinheiro, poder e fama não são”.

. Traduzindo Sócrates, o grego que foi condenado a morrer envenenado com cicuta por defender suas posições.

. É difícil compreender como eleitores bobalhões aceitam e votam em uma família só para vários cargos públicos.

. Anotem:

. O presidente Bolsonaro vai tumultuar o processo eleitoral para tentar um autogolpe ou algo parecido.

. Perder para o Lula nem em sonho!

. O ano vai ser muito difícil!

. Sábado se encerra a janela partidária também conhecida como leilão eleitoral de partidos e candidatos.

. Todo mundo quer dinheiro!

. Esse Orçamento secreto ainda vai dar bode!

. O PT precisa decidir que rumo vai tomar na vida.

. O tempo está passando!

. Anotem!

. Bom dia!