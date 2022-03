Acre pode ter a maior friagem dos últimos 30 anos em março

O pesquisador Davi Friale prevê que chega ao Acre nesta quinta-feira, último dia de março, uma forte onda de frio polar, trazendo a primeira friagem de 2022. Será a mais forte friagem para um mês de março dos últimos 30 anos.

O início da incursão de ar frio, no leste e no sul do estado, ocorrerão logo nas primeiras horas da tarde desta quinta-feira. Já, no vale do Juruá, a onda polar começar a penetrar nas primeiras horas de sexta-feira, primeiro dia de abril.

A temperatura cai rapidamente, em Rio Branco, Brasileia e demais cidades do leste e do sul acreano, já a partir do fim da tarde desta quinta-feira. Ao amanhecer de sexta-feira e de sábado, as mínimas deverão oscilar entre 14 e 17ºC, dependendo da cidade. Na sexta-feira, primeiro de abril, a maior temperatura do dia deverá ficar abaixo de 19ºC, com céu encoberto e ventos intensos, cujas rajadas da direção sudeste, poderão, em alguns pontos, passar de 40km/h. Nestas condições atmosféricas, a sensação térmica, para quem estiver exposto a tais ventos, ficará abaixo de 12ºC.

Em Cruzeiro do Sul e nos demais municípios do centro e do oeste do Acre, as mínimas, ao amanhecer de sábado e de domingo, deverão variar entre 16 e 19ºC e as máximas deverão ficar abaixo de 23ºC.

Alerta de chuvas fortes e possibilidade de temporais

A onda polar que se aproxima do Acre avança rapidamente e deverá provocar chuvas em todo o estado, sendo fortes em alguns municípios. É alta a probabilidade de ocorrência de temporais, os quais, além das chuvas fortes, poderão ser acompanhados de ventanias, raios e queda pontual de granizo.

Assim, existe a possibilidade de ocorrência de transtornos, como alagamentos de ruas, transbordamentos de córregos e igarapés, queda de galhos e árvores, destelhamentos, danos às edificações e deslizamentos de terra, além do perigo potencial dos raios.