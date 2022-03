Lourival Marques dispensa PSD e anuncia filiação ao MDB

A empresária Gabriela Câmara, que responde como diretora do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), precisou assinar nota para divulgação na manhã desta segunda-feira, 28, com objetivo de se defender das reações no mundo espiritual ao trabalho que ela vem fazendo em favor das igrejas.

Ela diz que só topou ocupar o cargo porque sentiu forte disposição do governador Gladson Cameli em ajudar o “Reino de Deus” através da documentação de todos os terrenos de igrejas. Isso tem gerado reações, sobretudo no mundo espiritual.

Veja a nota:

NOTA

Amigos, minha primeira preocupação ao chegar ao Instituto de Terras do Acre (Iteracre) foi a regularização fundiárias dos terrenos dos templos religiosos.

Isso estava no meu coração como uma preocupação constante com a segurança que os líderes poderiam obter ao ter em mãos esse documento tão importante.

Sou bisneta, neta e filha de pastores.

Minha família toda trabalha para o crescimento do Reino de Deus e eu não poderia ser diferente no servir onde quer que o Senhor me leve.

Graças a sensibilidade do governo e ao diretor-presidente do Iteracre, Dr. Alírio foi possível a criação da diretoria para tratar sobre a regularização fundiária dos templos religiosos.

Debaixo da graça de Deus temos obtido importantes conquista a custa de muito trabalho. Desarquivamos aproximadamente mais de 130 processos , fizemos levantamentos de mais de 65 terrenos de templos na capital Rio Branco, estivemos em municípios e fizemos o levantamento, por exemplo Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Senador Guiomard, Assis Brasil, Plácido de Castro e Epitaciolândia e outros, além de ser idealizadora do Programa IGREJA LEGAL NO ACRE, protocolamos junto à frente parlamentar evangélica do Brasil e ao Ministério de Desenvolvimento esse importante projeto para as entidades religiosas em nosso estado.

Nos próximos dias estaremos entregando títulos no Montanhês, Sena Madureira, Assis Brasil e Epitaciolândia. Estamos avançando!

Nossa equipe é a menor do Iteracre, mas em três meses já conseguimos gigantescos avanços.

Peço oração a todos, pois sabemos que este trabalho tem reflexo no mundo espiritual. Orem pelo Iteracre e pelo nosso governador e por nossa diretoria.