Empresários lançam movimento que aposta na força política para mudar a economia do Estado

Um novo movimento político vem sendo desenvolvido por alguns dos líderes empresariais mais importantes do Estado do Acre. Na noite dessa quarta-feira, 23, foi consolidado em Rio Branco o início de uma articulação que pretende colocar o setor empresarial acima da “velha política” no próximo pleito eleitoral. O objetivo é deixar as diferenças de lado para formar união entre todos os empreendedores e assim alavancar o cenário econômico, geração de emprego e renda, sem alienação ideológica/partidária.

A ação, que tem como lema “Acre Mais Produtivo”, é encabeçada pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), José Adriano, e apoiada por representantes de diversas outras entidades locais. A ideia é uma só: protagonizar também na política, formar um discurso único entre a classe empresarial para que possam ter o máximo de representantes possíveis e assim atenderem verdadeiramente os anseios da sociedade, melhorando a economia por meio da classe produtiva do estado.

Mais de 100 dos principais empresários do estado fizeram questão de participar do ato que irá percorrer todas as regionais do Acre. “O desejo de fazer essa reunião começou a surgir quando percebemos a intenção de muitos empresários do Acre de se lançarem na política. E isso é importante, queremos apoiar, mas não podemos nos candidatar de qualquer jeito. Queremos instruir a todos para evitar uma candidatura falha, que não gastem dinheiro à toa e que possamos ter de fato representantes nesse meio”, disse o líder da Fieac, José Adriano.

O evento ainda montou uma carta à sociedade para mostrar o nível de união dos empreendedores a fim de construir um alinhamento único entre a indústria, o comércio e a agropecuária, visando o sucesso econômico para o estado através de políticas públicas que abranjam toda a população. “Queremos pautas voltadas à geração de emprego, uma proposta única que sirva para todo o setor empresarial”, destacaram os organizadores, que dividiram entre si os custos da realização do encontro.

Importância do empreendedor na política

Durante a reunião, foi ressaltada a importância de ter empreendedores e representantes do agronegócio na mudança da atual política, que, segundo eles, não atende as necessidades reais dos setores para que o estado avance na produtividade. Na ocasião, cada líder pôde apresentar demandas que entendem serem positivas a toda a sociedade ao responderem um formulário eletrônico, que busca a contribuição com propostas de avanço.

“A ideia é sacudir o estado, mobilizando os empresários. É um passo à frente de tudo que vivemos até aqui. Nossa proposta é ver o Acre crescer e a união dos setores faz toda diferença nesse momento. Vamos deixar as diferenças de lado e não nos atacar. Na atual política, falta aderência das nossas necessidades e angústias, por isso precisamos chegar à sociedade unidos para melhorar a vida de quem está lá na ponta, do trabalhador”, comentou José Adriano.

Outro ponto levantado foi: “não vamos discutir sobre esquerda ou direita, precisamos desse desprendimento. Nosso estado tem que acabar com essa dependência por emendas parlamentares e passar a produzir mais. Agora, o desafio está lançado, cabe a nós não reclamar mais dessas situações e protagonizar na política, criar uma rede de apoio e colaboração”.

O que dizem os empresários

O entendimento é unânime entre os representantes de diversos setores da economia local. Todos os participantes aprovaram a proposta e disseram se tratar de uma iniciativa extremamente importante para acordar o lado político do setor empresarial, esquecendo qualquer indício de rivalidade. “É importante estarmos mais unidos ainda para decidir quem vai nos representar. Isso está acontecendo no Brasil inteiro, os empresários começaram a acordar para essa situação”, disse George Pinheiro, empresário do ramo de hotelaria e ex-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil.

Para Rubenir Guerra, que gere há mais de 30 anos uma empresa do segmento de materiais de construção e preside a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre), esse é um dos momentos mais importantes que a classe vivencia no estado. “Precisamos de mais empresários na política. Está cada vez mais difícil ser empresário no Acre e precisamos do empresário inserido na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal”.

O presidente da Federação do Comércio do Estado do Acre (Fecomércio), Leandro Domingos, acredita na força política dos setores para conseguir mudar o cenário econômico, de emprego e renda local. “Nunca tivemos uma oportunidade tão boa como estamos tendo agora para discutir a política e defendo o empresário. Temos a possibilidade de fazer um trabalho de conscientização política, mas não podemos nos aventurar. Vamos ousar e persistir e o presidente da Fieac, José Adriano, é um grande incentivador de tudo isso”, afirmou.

Já Adem Araújo, representante do ramo de varejistas e atacadistas, destacou a necessidade de fuga da polarização política e desprendimento de verbas públicas, para que o setor produtivo possa engajar a economia do estado. “Precisamos encontrar soluções, ter representantes que saibam e entendam como desenvolver nosso estado e país”.