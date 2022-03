Educação mantém greve após governo apresentar proposta

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, avisou em entrevista ao ac24horas nesta quarta-feira, 23, que a greve da educação no Estado segue mantida mesmo com a apresentação das propostas do governo.

A sindicalista fez questão de se mostrar chateada com a postura da secretária de educação, Socorro Neri, que teria desmarcado uma reunião na secretaria de educação. No entanto, Nascimento já avisou que as propostas não tratam da tabela do reajuste. “Queremos ver se está atendendo as tabelas do aumento do magistério, cumprindo a nossa categoria de carreira. Portanto, a greve da educação está mantida”, comentou.

Rosana disse que a categoria conta com o apoio de 13 deputados para aprovação do projeto de reestruturação de carreira. “Estamos em busca dos demais, ter apoio não é politicagem, é necessidade para que eles aprovem uma lei que atenda nossos direitos”, comentou.

Entre as principais reivindicações da categoria estão a Reformulação do Plano de Cargos e Carreiras do estado (PCCR) e a realização de concurso público estadual.