Em Mâncio Lima, pecuarista promete recompensa a quem denunciar ladrões de carne de gado

Os casos novos de Covid-19, as internações pela doença, bem como as mortes em decorrência do vírus, seguem em baixa em Cruzeiro do Sul. Em razão disso, o Pronto-Socorro do Hospital de Campanha será fechado novamente no fim de abril.

Nesse prazo, também vencerá o contrato de manutenção do Pronto-Socorro entre a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e a Associação Nossa Senhora da Saúde (Anssau), que administra a unidade hospitalar.

Nesta sexta-feira, 18, há 7 pacientes internados no Hospital de Campanha, sendo 2 na Unidade de Terapia Intensiva – UTI. A última morte por Covid-19 na unidade hospitalar foi registrada no último dia 14.

O Pronto-Socorro Covid do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul foi reaberto no último dia 3 de fevereiro pela Sesacre e pela Anssau. A unidade estava desativada desde o dia 28 de novembro do ano passado, período em que a segunda onda da Covid-19 teve acentuada redução no município.