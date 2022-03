Governo revoga decreto e eventos com mais de 300 pessoas voltam a ser liberados no Acre

O governo do estado publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 17, a revogação do decreto que proibia a realização de eventos públicos e privados com ais de 300 pessoas.

A proibição tinha sido publicada no dia 1º de fevereiro como medida para a contenção da pandemia. Com os casos em queda, o governo resolveu revogar a portaria.

A partir de agora volta a ser permitida a realização de eventos sociais, culturais, recreativos, esportivos, religiosos, sejam públicos ou privados, com mais de 300 pessoas.