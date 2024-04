Davi apaga fotos de Mani após confirmar fim de relacionamento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com a confirmação do fim do romance entre o campeão do “BBB 24”, Davi Brito, e a cozinheira Mani Reggo, o ex-brother tomou uma atitude drástica em suas redes sociais: apagou todas as fotos que tinha com Mani Reggo de seu perfil no Instagram. Entre as imagens deletadas, estão alguns cliques antigos do casal e até mesmo duas publicações recentes em que ele pedia desculpas à ex-namorada por sua conduta após o reality show.

A confirmação oficial do término veio nesta quarta-feira (23/4), através de um vídeo vazado da gravação do programa “Altas Horas”, da Globo, que vai ao ar no sábado (27/4).

Mani Reggo, por sua vez, já tinha deixado de seguir Davi no Instagram, mas ainda mantém em seu perfil algumas fotos do ex-namorado.

Motivo do término ainda não foi esclarecido

Embora o término tenha sido confirmado, os motivos que levaram à separação ainda não foram oficialmente revelados. No vídeo vazado do “Altas Horas”, Davi afirma que “ela que terminou comigo” e que “ela não soube respeitar meu momento, o que eu estava vivendo naquele momento”.

Mani já havia desabafado, antes da confirmação oficial do término, sobre a forma como Davi mudou o status do relacionamento em entrevista no “Mais Você”, deixando de tratá-la como esposa para dizer que eles ainda estavam “se conhecendo”. Ela também lamentou a exposição do casal na mídia e disse que lidaria com a situação de forma privada.