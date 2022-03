Assaltante é ferido com dois tiros durante roubo a barbearia

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Carlos Batista, realizou na tarde desta quarta-feira, 16, na sede do Comando Geral, localizado no bairro Morada do Sol, a solenidade de entrega da medalha “Amigo do Bombeiro” aos profissionais da imprensa do estado.

A equipe do ac24horas teve cinco premiados com a honraria, os repórteres Leônidas Badaró, Saimo Martins, o videomaker Kennedy Santos, o fotógrafo Sérgio Vale e o proprietário da empresa, o jornalista Roberto Vaz.

Quem também foi homenageada com a medalha foi a secretária de comunicação do governo, Nayara Lessa.

A medalha foi criada a partir do Decreto nº 10.419 de 27 de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre nº 12.460, e tem por finalidade reconhecer ostensivamente, valorizar e laurear os serviços meritórios e virtudes cívicas, bem como distinguir o relevante trabalho daqueles que tenham contribuído de forma significativa para o fortalecimento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre.