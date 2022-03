Homem que ameaçava esposa é preso com espingarda e munições

Josiel de Souza Gomes e Riquelme Vieira de Almeida foram julgados nesta quinta-feira (10) em sessão realizada na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, no Fórum Criminal. Os réus foram acusados de homicídio qualificado por motivo torpe e participação em associação criminosa pelo assassinato de Júnior Xavier de Souza, de 24 anos, executado a tiros em 2020.

No final do julgamento, o corpo de jurados votou pela condenação. No veredicto, o juiz Álesson Braz fixou a pena em 16 anos e 2 meses de reclusão para Josiel, enquanto Riquelme vai cumprir 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, ambos em regime inicialmente fechado.

Nos autos do inquérito policial instaurado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) consta que a execução da vítima ocorreu na noite do dia 21 de novembro de 2020. Júnior Xavier de Azevedo, por conta da guerra de facções, passou a morar na propriedade de um familiar na zona rural de Rio Branco, onde estava vivendo sem ter problemas com a violência.

Naquele dia, foi para a cidade com o objetivo de receber o auxílio emergencial do Governo Federal. No início da noite saiu de casa para comprar cigarros em um bar nas proximidades, e quando caminhava pela rua Rio Grande do Sul, no Aeroporto Velho, foi surpreendido por dois homens que estavam em uma bicicleta. Ele recebeu quatro tiros, três deles no tórax.