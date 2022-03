Ex-presidente da Câmara de Acrelândia é multado em mais de R$ 14 mil pelo TCE

Os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) resolveram reprovar as contas da Câmara Municipal de Acrelândia do ano de 2018. A decisão foi publicada na edição do Diário Eletrônico desta quinta-feira, 10.

Para a tomada de decisão, os membros identificaram uma divergência entre o relatório do movimento almoxarifado e o balanço patrimonial. Com essa divergência o órgão decidiu também por multar o ex-presidente da Câmara Municipal de Acrelândia, Marciano Bezerra da Silva, no valor de R$ 14.280,00.

Além do ex-presidente do parlamento, o órgão controlador multou também Lázaro Antônio Guimarães Vieira, contador da Câmara. “Por julgar irregularidades as Contas da Câmara Municipal de Acrelândia, de responsabilidade dos Senhores Marciano Bezerra da Silva e Lázaro Antônio Guimarães Vieira, Presidente da Mesa e contabilista, à época”, diz parte do acórdão.