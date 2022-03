Com som de DJ e churrasco, policiais civis cobram reposição salarial

Ao som de um DJ profissional e churrasquinho aos servidores, dezenas de Policiais Civis resolveram realizar uma paralisação das atividades em todo o Estado do Acre por 24 horas em frente a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) nesta quinta-feira, 10. O objetivo do protesto é cobrar do governo uma resposta imediata quanto ao prometido reajuste salarial.

De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Acre (SINPOL/AC), Alexandre Oliveira, a paralisação deverá ocorrer com 30% de funcionamento nas delegacias do Estado. “Esse é um movimento de alerta em relação ao reajuste inflacionário que o governo prometeu e não anunciou nada”, explicou.

Oliveira disse ainda que desde 2018 as perdas salariais da categoria chegam a quase 25%. “Esse movimento mostra a insatisfação da categoria. O movimento deve durar 24 horas. As delegacias deve funcionar em 30%. Após isso, vamos deliberar sobre os próximos encaminhamentos”, argumentou.