Neném Almeida “lança” Ney Amorim como candidato ao governo

O deputado Neném Almeida (Podemos) afirmou nesta terça-feira (8) em sessão da Assembleia Legislativa do Acre que esteve visitando no Carnaval várias comunidades do Estado, conversando com a população.

Ele afirmou que ao ouvir as pessoas, percebeu que a população pede um novo nome para comandar o Acre. “Percebemos que essas candidaturas que estão aí postas ao governo estão assim: uma derrete e outra está igual avião que não decola”, disse o paramentar.

Almeida aproveitou a oportunidade e lançou a candidatura do presidente do Podemos, ex-deputado Ney Amorim, na disputa ao governo do Estado. “É uma exigência da Executiva Nacional”, disse ele, que afirma ter feito uma pesquisa com 153 famílias e observou que as pessoas querem um nome novo.

Segundo ele, Ney Amorim está bem posicionado nessa pesquisa informal. “Mais de 100 das famílias entrevistadas disseram votar no Ney Amorim”, disse.

Almeida disse ainda que o nome de Jenilson Leite apareceu em segundo. “É um candidato que tem respaldo”, reafirmou.