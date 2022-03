As eleições deste ano para governo e Senado estão tomando contornos nunca imaginados. O governador Gladson Cameli, o senador Márcio Bittar e Márcia Bittar são adversários comuns de Jorge Viana, Sérgio Petecão e major Rocha. Impossível imaginar uma aliança entre os três há algum tempo. Porém, em se tratando de política, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Sobre isso, teorias de conspirações não faltam.

Publicamente Jorge Viana, Sérgio Petecão e major Rocha nem se falam. Entretanto, há boatos de alianças políticas para um eventual 2º turno. Gladson é adversário natural de Petecão, Jorge e Rocha, porém, com a tomada do PL de Mara Rocha por parte dos Bittar a disputa tomou outra configuração.

O principal objetivo dos adversários de Gladson no momento é tentar afastá-lo do governo via Operação Ptolomeu. Advogados supostamente contratados em Brasília já trabalham para pressionar o STJ a pedir o afastamento do governador. Se o plano A não der certo, o B é mantido a sete chaves. A possível entrada de Mara Rocha para o Senado, por exemplo, é um tiro seguro de uma bomba de fragmentação política. O tempo dirá.

Será empurrar as eleições para um 2º turno onde Jorge Viana já estaria eleito senador e o Lula bem-posicionado. A entrada de Mara para o Senado, prejudicaria todos os concorrentes ao cargo da base do governo favorecendo Jorge Viana. Ela também poderá disputar o governo.