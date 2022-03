PT desiste de lutar por JV disputar o governo

“Nós lavamos as mãos e não vamos mais insistir para que o ex-senador Jorge Viana dispute o governo. Todas as frentes de conversas neste sentido foram cessadas dentro do partido, ele vai mesmo disputar a vaga para o Senado”.

A informação foi dada ontem ao BLOG por uma fonte do alto escalão petista, que preferiu omitir seu nome, já que a última palavra será dada pelo JV, até o fim do mês. Fomos ouvir ontem também o presidente do PT, Cesário Braga, para confirmar a declaração e, este disse que de fato não há mais espaço de sua parte em insistir para que o Jorge Viana saia para o governo.

Cesário sempre foi o mais dos ardorosos defensores de que o JV entrasse na briga pelo Palácio Rio Branco. O próprio Jorge Viana já admite em conversas reservadas estar mesmo decidido em tentar voltar para o Senado. Enquanto isso não acontece, os eleitores petistas aguardam um pronunciamento oficial sobre o assunto, para não ficar a dúvida na cabeça do eleitor sobre a decisão oficial do ex-senador Jorge Viana (PT).

Quem acompanha o BLOG vai lembrar que sempre destaquei que disputar o governo era um blefe, e que o Jorge sairia mesmo para o Senado.

ÚNICAS OPÇÕES

AS duas opções, ambas remotas, que poderiam mudar o curso e levar o Jorge Viana disputar o governo, seriam o Gladson ser afastado do governo ou preso por causa da “Operação Ptolomeu, o que se mostra improvável.

NÃO EXISTE O JÁ GANHEI

VOLTO a bater na tecla que, pesquisa hoje retrata um momento e está longe de representar o que acontecerá na disputa dos mandatos de governador e senador, numa campanha que nem começou. É cedo para o já ganhei.

ÚNICO ARGUMENTO

O ÚNICO argumento lógico que se pode falar sobre a eleição para o governo é que, num muito provável segundo turno, o Gladson Cameli estará presente. Por causa do seu carisma natural, e por disputar na máquina.

O JOGO AINDA NEM COMEÇOU

NÃO me incluo entre os que acham que a eleição será decidida no primeiro turno. Vamos para a recente pesquisa da Real Big Data. O Gladson apareceu na frente com 44% das intenções de votos. O Jorge Viana foi o segundo com 22%. Estes 22%, na lógica, são de eleitores que não querem votar no Gladson. E, como o Jorge não será candidato a governador, devem migrar para outros candidatos de oposição. E, jogue neste cesto que, jamais, candidatos como o senador Sérgio Petecão (PSD) e o deputado Jenilson Leite (PSB), ficarão abaixo dos dois dígitos, portanto, o jogo nem começou a ser jogado. E não há como se afirmar que a eleição está decidida.

MANTENDO A TÔNICA

A PESQUISA de ontem da Big Data manteve a tônica das pesquisas que foram divulgadas até hoje, do governador Gladson liderando e o Jorge Viana em segundo lugar.

FESTA COM RAZÃO

O GRUPO do senador Márcio Bittar (União Brasil) está com razão de comemorar o resultado da pesquisa da Big Data; ele apareceu como o senador melhor avaliado do estado; e a candidata Márcia Bittar – que começou do zero – apareceu embolada num empate técnico no andar de cima, disputando cabeça com cabeça com os deputados federais Alan Rick, Jéssica Sales e com o ex-senador Jorge Viana, a liderança na briga para o Senado.

CADÊ O CLAMOR?

FUI o primeiro a anunciar, ano passado, que o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima (PT); que teve no seu palanque da eleição municipal o governador Gladson, retribuiria o apoiando para o governo. Foi um clamor de protesto dentro no PT, na época da publicação. Agora, ouviram do próprio Isaac, que ele apoiará o Gladson. Cadê o clamor?

SEGUNDA DEFECÇÃO

É O SEGUNDO prefeito do PT a pular do barco. A primeira foi a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem; quando anunciou que não apoiará os candidatos a senador, deputado federal e deputado estadual do PT. Seus candidatos serão Vanda Milani (PROS) para o Senado, Israel Milani (PROS) a deputado federal; e o irmão Tadeu Hassem (PROS) a deputado estadual.

NÚMEROS ANTAGÔNICOS

QUEM analisa disputar um mandato de deputado estadual é o ex-vereador Juracy Nogueira, figura respeitável. Fará dobradinha com o candidato a deputado federal, o empresário Dorian Pinheiro. Falta definirem o partido.

PERDEU MUITO

PARA quem foi eleito com bem mais de 50% dos votos do estado, o presidente Bolsonaro teve uma queda acentuada na sua aprovação, desabou para 38%, ainda que continue na liderança, no Acre.

APOSTA NO SENADO

POSSO estar enganado, mas a deputada federal Mara Rocha deve disputar o Senado. Para o governo teria que ter formado uma boa base de candidatos a deputado estadual e deputado federal, e nem partido ainda tem.

BEM DIFERENTES

TIVE acesso antes desses números de ontem da Real Big Data, a duas pesquisas internas de partidos (uma por um instituto de um grande estado), e os números diferem e muito dos números divulgados. Cada um acredite em que quiser.

FICO SEMPRE CABREIRO

RESPEITO as pesquisas como um instrumento científico da medição do momento político, mas fico sempre cabreiro com tantos exemplos que já presenciei. Pesquisa da nacional Vox Populis dava o Tião Viana disparado, com 67% sobre o Tião Bocalom para o governo. As urnas abriram e o Tião Viana ganhou por uma mixaria, em torno de 3%, se não me falha a memória.

ÚNICA BOA NOVIDADE

A vereadora Michelle Melo (PDT) qualificou ao BLOG a sua conversa de ontem com Jorge Viana, como “ótima”. Não será surpresa se ela aparecer candidata a deputada federal, na federação formada pelo PT-PSB-PCdoB-PV. Seria a única boa novidade até aqui da esquerda.

NÃO SERIA A PRIMEIRA

E, caso aconteça, não seria a primeira da família Santiago a ingressar no PT. O ex-deputado Élson Santiago, seu tio, foi um dos fundadores do PT no estado.

SABER SE TEM CORAGEM

“SOBRE a sua nota sobre uma possível candidatura do Ney Amorim ao governo, seria um bom nome, mas resta saber se ele terá coragem de disputar”. E-mail de leitor enviado ontem ao BLOG.

FRASE MARCANTE

“A paciência, a paz e o balanço, renovam as ideias”. Clarissa Pinkola Estér.