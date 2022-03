Dsei quer vacinar 3 mil crianças indígenas no Vale do Juruá

O Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) está vacinando crianças indígenas acima de 5 anos contra a Covid-19 no Vale do Juruá. O objetivo é imunizar mais de três mil crianças nos oito municípios atendidos pelo Polo da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) do Juruá.

“Contamos muito com as lideranças e o Conselho de Saúde para que possam se organizar nas aldeias e receber as vacinas e juntos acabarmos com esta doença”, explicou Iglê Monte da Silva, coordenadora do DSEI Juruá.

Em parceria com a Marinha do Brasil, o Dsei vacinou na última semana de fevereiro as crianças Ashaninka da Terra Indígena Apiwtxa. O presidente da Associação Apiwtxa, Wewito Piyãko, diz que a vacinação foi bem aceita por todas as faixas etárias na Apiwtxa, incluindo as crianças.

“Muitas pessoas de fora ficavam querendo nos assustar, mas nunca acreditei nelas. Acredito na ciência e a saúde é o que precisamos ter em primeiro lugar, por isso temos que trabalhar para vacinar todos. Aqui vacinamos os mais velhos, adultos e agora as crianças e é uma alegria muito grande, recomendamos a todos os parentes que se vacinem também”, disse.

Cerca de 40 profissionais atuaram na terra indígena prestando atendimento médico e odontológico, além da vacinação das crianças contra a Covid-19.