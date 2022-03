Câmara dos Deputados suspende retorno presencial

Em fevereiro, choveu 100 milímetros a mais que o esperado pela meteorologia no Acre. Eram esperados 299 mílimetros e choveu 399mm -quase 34% a mais da média prevista para o mês.

Com isso, o coordenador Municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, lembrou, em balanço das atividades nas últimas semanas, que a gestão ficou em alerta durante todo o período.

“A Defesa Civil Municipal ficou em alerta, haja vista que nós tivemos alteração e oscilação no nível do Rio Acre, que aumentou durante o período de carnaval mais de dois metros. Também ficamos totalmente atentos em relação ao monitoramento dos Igarapés, onde nós tivemos famílias atingidas e que foram devidamente atendidas pela Defesa Civil Municipal e a Secretaria Municipal de Assistência Social”, disse Falcão.

Além disso, segundo ele, a Defesa Civil auxiliou no monitoramento da BR 364, pois o Acre ficou alguns dias isolado do restante do país devido ao transbordamento do Rio Jamari, em Rondônia.

Foram feitos também os monitoramentos constantes dos Igarapés de toda a bacia do Rio Acre para poder agir com eficiência. “Fora isso, permanecemos com o nosso monitoramento constante com relação as áreas de risco, para tentar coibir e evitar as ocupações ilegais e também verificando a questão das erosões para não atingir nenhuma família”, explicou o tenente-coronel.

Falcão frisou ainda que a previsão para este mês de março é de chuvas quase todos os dias e que a Defesa Civil Municipal vai manter o Parque de Exposições em pleno funcionamento, caso precisem retirar as famílias dos bairros e abrigar no local. “O Parque de Exposições vai permanecer pronto. Estamos com 30 abrigos no local. Além disso, nós estamos preparando mais 50 abrigos fora dele. Enquanto existir o risco hidrológico de inundação, tanto dos Igarapés, quanto do Rio Acre, nós vamos manter o Parque pronto e as escolas, pois podemos precisar desses espaços a qualquer momento. Atenção total da Defesa Civil no monitoramento”, frisou o coordenador da Defesa Civil Municipal.