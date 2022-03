Policial penal que matou ex-marido da namorada não se apresenta e caso continua sem conclusões

Até o meio da tarde desta quinta-feira (3) não havia se confirmado a previsão de que o policial penal Ronisson Costa da Silva, de 29 anos, apontado como o autor dos tiros que mataram Marcondes Inácio de Oliveira, de 33 anos, ex-marido da namorada do suspeito, se apresentaria na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

As informações mais atualizadas dão conta de que Ronisson continuava sendo procurado pela polícia. Ele fugiu do local do crime logo em seguida aos fatos, ocorridos, de acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, por volta de 5h30min da última terça-feira (1º).

De acordo com a versão que circulou na imprensa, o policial penal estava com seu carro estacionado na frente da casa da namorada, na rua Major Ladislau Ferreira, no bairro Abrahão Alab, quando foi surpreendido com a chegada de Marcondes Inácio que, em posse de um facão, teria investido contra ele.

Supostamente para se defender, o policial teria disparado dois tiros, um no braço direito e outro no tórax de Marcondes, que morreu no local. O motivo seria o fato de o ex-marido da mulher não ter aceitado o fato de vê-la em um novo relacionamento. Ele vinha tentando, sem sucesso, uma reconciliação.

Ao g1 Acre, o delegado Ricardo Casas, da DHPP, disse que recebeu a informação de que o policial deve se apresentar, possivelmente, nesta quinta-feira (3), após o período de flagrante. Após o crime, policiais civis tentaram achar o servidor, mas não conseguiram localizá-lo.

“Se ele se apresentasse hoje, dependendo da situação, a gente ia prender. Os meninos ainda tentaram achar, mas não encontraram. Para ser foragido tem que ter um mandado de prisão, e ele não tem. Ele está em uma situação de evadido do local do crime, não quis correr o risco de ficar preso”, disse o delegado.

O delegado também informou que ainda não é possível tirar qualquer conclusão do fato ou afirmar se o crime foi em legítima defesa ou não. Ele também disse que a mulher ainda não foi ouvida oficialmente, pois como não houve prisão em flagrante do suspeito, ainda não haveria razão para interrogá-la.

O crime

À Polícia Militar, a mulher relatou estar há dois anos separada do ex-marido que, segundo ela, não aceitava o fim do relacionamento e buscava reatar o casamento. Na segunda-feira (28), ele teria enviado mensagens e ao perceber que ela não estaria sozinha teria ficado furioso.

No dia dos fatos, terça-feira (1º), por volta de 5h30min, Ronisson aguardava a namorada no carro enquanto a mulher se preparava para ir ao trabalho. Foi quando Marcondes chegou, desceu do carro e, segundo a versão que há até o momento, teria tentado atacar o rival, que sacou a arma e disparou duas vezes, se evadindo.

Quando a polícia chegou ao local, Marcondes estava no chão, ao lado do seu carro, em frente a uma escola infantil. O local foi isolado para os trabalhos de perícia técnica e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, apenas podendo averiguar que a vítima estava sem vida.