Tribunal de Justiça planeja sete leilões para março no Acre

Mais um desdobramento da Guerra na Ucrânia, com graves consequências para a Rússia, desta vez no mundo do futebol. A Fifa e a Uefa decidiram nesta segunda-feira, 28, que todas as equipes russas, sejam a seleção nacional ou as equipes de clubes, serão suspensas das competições internacionais do esporte até segunda ordem.

A decisão exclui a Rússia da Copa do Mundo antes da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 24 de março. A Polônia já havia se recusado a jogar contra a seleção russa. O time também não competirá na Liga Europa.

Além da Polônia, Suécia e República Tcheca também haviam se recusado a entrar em campo se cruzassem eventualmente com o selecionado russo na tabela. Outros países e autoridades, incluindo federações da França, Inglaterra e Estados Unidos, disseram que não jogariam contra a Rússia sob nenhuma circunstância.

Em comunicado conjunto e público, as entidades disseram que as decisões foram adotadas pelo Conselho da Fifa e pelo Comité Executivo da Uefa, os mais altos órgãos de decisão de ambas as instituições. “O futebol está totalmente unido aqui e em total solidariedade com todas as pessoas afetadas na Ucrânia”, disseram as entidades no comunicado. “Ambos os presidentes esperam que a situação na Ucrânia melhore significativa e rapidamente para que o futebol possa novamente ser um vetor de unidade e paz entre as pessoas”.

A Uefa também encerrou o seu patrocínio com a gigante russa de energia Gazprom.