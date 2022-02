Serviços do DNIT no alagamento da BR-364 avançam e rodovia pode ser liberada na próxima terça-feira, diz a PRF

De acordo com o último boletim da PRF/RO, divulgado às 9h24 da manhã deste domingo (27), se o ritmo das obras realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) for mantido, a BR-364 será liberada na próxima terça-feira (1/3).

Equipes do órgão federal continuam trabalhando no local em uma obra de elevação da rodovia no trecho que foi inundado pelo Rio Jamari. Os serviços seguem em ritmo acelerado e envolvem mais de 50 caçambas transportando material.

A BR-364, entre Ariquemes (RO) e Itapuã do Oeste (RO), segue interditada pelo quarto dia consecutivo neste domingo (27), em razão da cheia do rio, que invadiu mais de meio quilômetro de pista, impedindo completamente o tráfego.

Com a interdição, Rondônia e Acre estão isolados do resto do país por via terrestre desde a tarde da última quinta-feira (24). O ponto de alagamento da rodovia é no KM 540, perto do acesso para o município de Alto Paraíso.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da PRF/RO, mais de 800 motoristas profissionais estão parados na região sem poder prosseguir viagem em ambos os sentidos.

Em nota, a corporação afirma desconhecer rotas alternativas e desaconselha que motoristas tentem contornar a situação por estradas ou rodovias fora de sua jurisdição.

Em Ariquemes e região, está sendo realizada uma campanha de arrecadação de alimentos prontos (marmitas) em favor dos caminhoneiros que estão parados na rodovia federal.