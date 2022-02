Mais de mil ribeirinhos são atendidos em Porto Walter

O Rio Juruá subiu 50 centímetros nas últimas 24 horas em Cruzeiro do Sul. Com nível de 12,60 metros na medição das 6 horas da manhã desta quarta feira, 23, e com tendência de subida, o manancial tende a transbordar, chegando a 13 metros até o final do dia.

Mais de 300 casas dos bairros Lagoa, Miritizal, Cruzeirinho, Várzea, Saboeiro e Olivença já foram atingidas pelas águas do Juruá.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, tenente Josadac Ibernon, diz que a subida ocorre desde Porto Walter.

“Foram 34 centímetros das 18 de ontem as 6 da manhã de hoje. Agora diminuiu o ritmo mas a tendência é permanecer subindo”, diz o militar.

Em Cruzeiro do Sul o nível de transbordamento é de 13 metros e com 13,30 metros as famílias passam a ser retiradas de suas casas e a energia elétrica é cortada nos bairros atingidos para evitar acidentes.

A prefeitura já está fazendo levantamento da situação de algumas escolas para abrigar as famílias atingidas pela enchente. O prefeito Zequinha Lima reuniu a sua equipe nesta terça feira, 22, para o alinhamento da execução do Plano de Contingência do município de Cruzeiro do Sul.

“As escolas são nossa primeira opção porque já contam com toda uma estrutura. Toda a experiência que acumulamos no ano passado, na maior alagação da nossa história, nos deixa ainda mais preparados para agir com rapidez e eficiência. As equipes estão preparadas para, caso seja necessário, ajudar a amenizar o transtorno e o sofrimento das pessoas que estão sobre a ameaça de mais uma alagação”, afirmou o gestor.