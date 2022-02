Covid-19: Maternidade de Cruzeiro do Sul suspende visitas

Por causa do aumento de casos de Covid-19 em Cruzeiro do Sul, a direção da Maternidade e Hospital da Criança do Juruá suspenderá as visitas a partir do próximo domingo, 20.

A presença de acompanhantes segue liberada com direito a trocas.

Já as mulheres grávidas ou puérperas com Covid-19, que ficam em uma ala isolada, não podem ter nem visitas e nem acompanhantes. A testagem é feita na hora da internação.

O enfermeiro Fernando Rossi, gerente de Assistência à Saúde da unidade hospitalar, diz que o acompanhante não precisará apresentar carteira de vacinação contra a Covid-19, mas não pode ter sinais e sintomas de síndromes gripais.

“Vamos implantando as medidas de forma gradual com objetivo de preservar a saúde dos pacientes e da equipe. As pessoas devem visitar as mães e as crianças quando eles já estiverem em casa”, explica Rossi.

Ele conta que desde o início deste ano, 12 mulheres com Covid-19 já tiveram filhos na Maternidade de Cruzeiro do Sul. Nesta quinta-feira, 17, não há nenhuma grávida no local com a doença.

A Maternidade e Hospital da Criança do Juruá é referência nas áreas de obstetrícia, ginecologia e UTI neonatal de Feijó até Marechal Thaumaturgo, além do sudoeste do estado do Amazonas. No ano passado, 3.177 crianças nasceram no local.