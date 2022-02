Bandidos usam dados de WhatsApp para obter informações e aplicar golpes

Dois municípios acreanos, que ficam localizados em regiões de difícil acesso, irão receber atendimento de saúde, orientação jurídica, entre outros, a partir de uma ação conjunta do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do projeto MP na Comunidade, Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros. Os atendimentos serão ofertados no Navio de Assistência Hospitalar Doutor Montenegro.

Na última sexta-feira, 11, o promotor de Justiça Iverson Bueno participou de uma reunião com representantes das duas instituições parceiras para defini os últimos detalhes para o atendimento à população do Vale do Juruá.

O MPAC participa com os serviços do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera), além da realização de palestras, estudos de casos e acolhimento.

O navio terá como pontos estratégicos de parada as localidades de Rodrigues Alves, Valparaíso, Paraná dos Mouras, Nova Cintra, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, podendo atender também comunidades próximas através de embarcações menores.

O promotor de Justiça de Cruzeiro do Sul, Iverson Bueno, designado para a missão, destacou que esta é uma ação inovadora, nunca antes realizada. “Somos gratos às parcerias nesta ação singular, que nos permitirão atender a população desses locais onde o acesso requer uma maior logística”, contou.

Também participaram da reunião o assessor especial da procuradoria-geral adjunta administrativa e institucional, Dayan Moreira Albuquerque; o comandante do 4⁰BEPCIF, 1⁰ Tenente Josadac Cavalcante Ibernon; Comandante de Flotilha de Manaus, Capitão de Mar e Guerra Marcelo Nascimento; o Comandante do Navio Capitão de Corveta Raphael Siqueira, além de representantes da Secretaria-geral do MPAC e coordenação do MP na Comunidade.

Atendimentos de saúde

A tripulação do NAsH Doutor Montenegro é composta de 86 militares. Somente a equipe de saúde tem 30 militares, sendo seis médicos de várias especialidades, cinco dentistas, dois farmacêuticos, uma enfermeira e técnicos de enfermagem. Além disso, conta com dois militares responsáveis pela desinfecção dos ambientes de atendimentos em virtude da pandemia da Covid-19.

Entre os atendimentos oferecidos estão: consultas médicas e odontológicas, cirurgias de pequeno porte, exames clínicos, laboratoriais, pré-natais, de mamografia e raio-X. Além de palestras educativas, distribuição de medicamentos e atenção farmacêutica. Não são ofertados atendimentos para casos de Covid-19.

Com informações da Agência de Notícias do MPAC.