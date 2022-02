Mais de 500 servidores da educação podem ter bloqueio de salários por falta de recadastramento

A Secretaria Estadual de Educação (SEE) divulgou no Diário Oficial desta segunda-feira, 14, uma relação de servidores da pasta, nascidos no mês de janeiro, que ainda não fizeram ou estão com pendências na atualização cadastral que é obrigatória.

A SEE publicou a relação com os nomes de cada profissional que precisa comparecer até esta terça-feira, 15 de fevereiro, na Coordenação de Vida Funcional da SEE em Rio Branco ou nas representações dos núcleos da Educação nos municípios, caso o servidor seja do interior.

De acordo com o decreto do governo, que nasceu em janeiro deveria ter feito a atualização cadastral até o final do primeiro mês do ano. A notificação explica ainda que os servidores que não fizerem a atualização cadastral correm o risco de bloqueio de salário no mês de março.

A lista completa está no Diário Oficial desta segunda.