Projeto de Lei do veneno divide bancada federal do Acre na Câmara

O ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, foi exonerado do cargo de chefe de departamento que ocupava no Depasa. De acordo com o decreto, publicado nesta quinta-feira, 10, no Diário Oficial, a exoneração foi um pedido do próprio Cassiano, que é presidente estadual do Democratas no Acre.

Apesar de constar na publicação de que a saída foi uma decisão do ex-comissionado, nos últimos dias, o ac24horas recebeu denúncia de que mesmo nomeado na autarquia, Jairo não estaria comparecendo no Depasa. Consultado, o Departamento de Água e Saneamento informou que Jairo teria desde o meio do ano passado sua lotação alterada do Depasa para a Secretaria de Governo (Segov), apesar de admitir que a mudança de lotação não foi publicada em decreto.

Para o lugar de Cassiano, foi nomeada Gigliany de Oliveira Lima.