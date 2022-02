Bocalom deve colocar frota emergencial de ônibus para operar na sexta-feira

A fila de exames de Covid-19 cresceu 143% entre os dias 1 e 4 de fevereiro no Acre. Os exames de RT-PCR passam por análise no Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e a fila para testes sempre existiu nesta pandemia.

A fila de exames no Lacen tinha 427 testes para diagnóstico no dia 1º de fevereiro. Esse número passou para 617 no dia 2; para 845 no dia 3 e chegou a 1.039 nesta sexta-feira, 4 de fevereiro.

O Governo do Acre não tem mais convênio com o Laboratório Charles Mérieux desde o ano passado. Desde o início da pandemia até esta 3ª Onda já foram realizados 288.215 exames no Acre. Uma grande parte, 181.333, não confirmaram a doença.

Do total que adoeceu, 94.733 receberam alta e 1.886 não resistiram e morreram. Eventualmente, o serviço de análise sofre com a falta de materiais. Na última quinta-feira, 3 de fevereiro, mais de 60 mil testes rápidos de antígeno para detecção da Covid-19 foram enviados ao Acre pelo Ministério da Saúde.