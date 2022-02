Navio-hospital chega ao Juruá para atender até 20 mil ribeirinhos

O comandante do Navio-Hospital Dr. Montenegro, anunciou a 22ª missão da tripulação, denominada Operação Acre 2022. O navio está atracado no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul.

Previstos para se iniciarem no fim desta semana, os atendimentos contemplam consultas médicas e odontológicas, cirurgias de pequeno porte, exames clínicos, laboratoriais, pré-natais, de mamografia e raio-X, além de palestras educativas, distribuição de medicamentos e atenção farmacêutica. As equipes têm a meta de atender 20 mil ribeirinhos.

A chegada do navio-hospital representa variedade e qualidade nos atendimentos.

Paulo Roberto da Silva, chefe da Divisão de Atenção à Saúde do Índio, solicitou assistência médica para mais de mil indígenas da região e foi prontamente atendido pela tripulação. “É uma parceria muito importante”, observou.

Durante a operação, que se encerrará em maio, outros municípios como Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima, todos localizados às margens do Rio Juruá, também receberão serviços do hospital fluvial. De acordo com o comandante, não serão ofertados atendimentos para covid-19.

O Navio-Hospital Dr. Montenegro

O navio de assistência hospitalar (NAsH) Dr. Montenegro, transferido por contrato de cessão entre a Marinha do Brasil e o governo do Acre, é ocupado por 22 oficiais, 63 praças e uma equipe de saúde formada por 30 militares. Seu nome é uma homenagem ao médico acreano Manoel Braga Montenegro, nascido em 14 de março de 1927, à cabeceira do Rio Liberdade, distante 80 km de Cruzeiro do Sul. Filho de cearenses, a vida do profissional foi marcada pela simplicidade e disposição ao trabalho.

Em 1997, a embarcação foi entregue ao governo do Acre, na época sob o comando do ex-governador Orleir Cameli. Em sua missão inaugural, realizada no mesmo ano, o navio viajou quatro meses pelo Rio Envira. A partir de então, suas missões humanitárias quebram as barreiras do isolamento e garantem saúde e qualidade de vida para quem habita algumas das regiões mais distantes do Acre.