Cerca de 10% da população vacinável do Acre tomou o reforço contra a Covid-19

Com 1,1 milhão de doses de vacinas aplicadas até 31 de janeiro, o Acre tem 454.716 pessoas com as duas primeiras doses dos imunizantes contra a Covid-19. No que diz respeito à dose de reforço (3ª dose), foram vacinadas 74.259 pessoas, o que corresponde a cerca de 10% da população vacinável do estado.

Os dados acima são do Portal de Informações sobre o Combate à Covid-19 no Acre, disponível no Portal da Transparência do Estado do Acre, cuja visualização foi feita na noite desta segunda-feira (31).

De acordo com material distribuído pelo portal Brasil 61, na manhã desta segunda-feira, os municípios do Acre onde a segunda imunização está mais atrasada são: Rodrigues Alves, Porto Acre e Capixaba, numa condição que coloca a população em risco, pois a maioria dos casos graves e hospitalizações ocorre entre pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto.

No mesmo material, a secretária de Saúde do Acre, Paula Mariano, lembra que quem completa o esquema vacinal se protege e contribui para o cenário coletivo.

“Reflexo disso é diminuição da ocupação dos leitos, diminuição das ocupações do UTI não só leitos clínicos, mas UTI também. Então a gente pede à população que venha completar seu esquema vacinal com a segunda dose, com a dose de reforço, que a procura tá bem baixa. Então a gente só precisa que a população procure para que a gente possa sair o quanto antes dessa pandemia. Vacinas salvam vidas”.

Frente ao avanço da variante Ômicron do coronavírus, a secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Melo, explica que a vacinação é importante no atual contexto da pandemia.

“A variante veio também para nos ensinar, que quando nós estávamos achando – nós observamos isso no Brasil inteiro, já estava um pouco arrefecidos, né? Alguns deixando as máscaras, se aglomerando, relaxando, ela veio mostrar que nós ainda precisamos. A pandemia não acabou, de fato a pandemia não acabou, ela não está como estava, não vamos envolver estresse pós-traumático, mas precisamos estar alertas e ser prudentes”.

O Ministério da saúde tem enviado lotes de imunizantes para todos os estados. Há doses suficientes para todos. Atualmente, pessoas acima de 18 anos podem tomar doses dos imunizantes da Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca e Janssen (dose única). A segunda dose tem intervalos diferentes entre os fabricantes. É importante verificar o seu cartão de vacina e não atrasar a dose.

A vacina está disponível em todo o estado para jovens e adultos a partir de 12 anos. E o reforço para quem tem mais de 18 anos e já tomou a segunda dose ou dose única há quatro meses.