Visitas ao presídio são retomadas neste final de semana em Cruzeiro do Sul

As visitas de familiares aos presos do Complexo Penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, serão retomadas neste final de semana. No sábado, 22, pela manhã e tarde a visita será aos detentos do Bloco 7. Já no domingo, 23, será a vez dos Blocos 5 e 6 do presídio feminino.

O diretor da unidade prisional, Elves Barros, avisa que há restrições de entrada de itens na visita. “Não será permitida a entrada de nenhum tipo de alimento”, destaca.

O contato entre detentos e familiares está suspenso desde o Natal por causa da gripe que atingiu cerca de 100 presos. Na semana passada 53 ainda estavam em observação mas segundo o diretor, não há mais nenhum doente no presídio. “Nós tivemos um apoio muito grande de secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul com profissionais e medicamentos e hoje não temos mais nenhum gripado no presídio de Cruzeiro do Sul, conclui.