Profissionais da saúde afastados com Covid podem comprometer serviços nos hospitais

Uma das preocupações com a nova onda de Covid-19 no Acre é em relação ao comprometimento do atendimento nas unidades de saúde com o grande número de profissionais infectados e que precisam ser afastados do trabalho.

Na Fundação Hospitalar do Acre, a gestão da unidade resolveu a dez dias atrás começar a realizar testes na própria Fundhacre para os servidores. Uma sala exclusiva foi montada para fazer testes com os servidores efetivos, temporários e terceirizados. O resultado foi surpreendente. Em 10 dias, 84 profissionais, entre médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e administrativos apresentaram resultado positivo.

De acordo com a gestão da Fundhacre, por enquanto, não há ainda prejuízo em relação aos atendimentos, mas existe a preocupação de comprometimento se os casos continuarem crescendo.

“Assim que um profissional é diagnosticado, ao mesmo tempo é afastado para cuidar da sua saúde. Estamos nos esforçando para garantir que nenhum serviço seja prejudicado”, afirma João Paulo Silva, superintendente da Fundação Hospital do Acre.

Hospital de Brasileia tem cerca de 10 médicos com Covid-19 e direção pede compreensão da população para tempo de espera

A situação não é complicada apenas na capital. No Hospital Regional de Brasiléia, a falta de profissionais já começa a afetar os atendimentos.

Um áudio enviado a um grupo de whats de funcionários, o qual o ac24horas teve acesso, a diretora administrativa do Hospital Regional, Toinha Gadelha, confirma que existem pelo menos 10 médicos afastados por estarem contaminados pela pandemia.

“Pessoal do acolhimento, recepção e porteiros nós temos praticamente 10 médicos que testaram positivo. Então avisem as pessoas que vai haver atraso no atendimento, que vai ter lentidão e peçam gentilmente para que eles tenham paciência. Estamos vivendo um caos e vamos continuar tentando resolver esses problemas”, explica Toinha.