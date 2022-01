Ex-ministro Ricardo Salles é lançado pré-candidato ao senado por Rondônia

A pouco mais de oito meses das eleições de 2022 o cenário político em Rondônia começa a revelar algumas decisões importantes na corrida das candidaturas.

Enquanto muitas lideranças locais ainda não se decidiram quanto às postulações, de Ji-Paraná surge uma notícia que pode influenciar as composições partidárias e surpreender o eleitorado.

O empresário e pecuarista, Bruno Scheid (PL), virtual pré-candidato a deputado federal, anunciou nesta quarta-feira, 19, a pré-candidatura do ex-ministro Ricardo Salles a senador por Rondônia.

Ricardo Salles foi ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro de 2019 a 2021. Entre as iniciativas mais relevantes de sua gestão está o programa Adote um Parque, lançado pelo governo federal no início de 2012. O programa consiste em estimular empresas a arcarem com os custos de preservação de áreas e, em troca, poderem fazer ações de publicidade sobre o projeto. Até mesmo críticos ao governo Bolsonaro viram pontos positivos na proposta.

As articulações para a transferência do reduto eleitoral de Salles para Rondônia vêm sendo construídas pelo próprio Bruno Scheid, que recentemente assinou filiação ao Partido Liberal, acompanhando a decisão do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo Scheid, o ex-ministro viria para compor uma chapa puro-sangue, com o senador Marcos Rogério, (Governador), acompanhado da primeira-dama de Porto Velho, Ieda Chaves, (Vice-governadora); Ricardo Salles (Senador); e Bruno Scheid (Deputado Federal), juntos com o presidente Jair Bolsonaro (reeleição). O grupo deve contar ainda com lideranças importantes do meio produtivo e da Segurança Pública do estado para fortalecer ainda mais o projeto político da direita em Rondônia.

Com elevado prestígio junto ao grupo político do presidente Bolsonaro, Scheid explicou os motivos que o levaram a dedicar tempo e diálogo para trazer o ex-ministro. “Ricardo Salles é uma pessoa a quem admiro muito. Suas qualidades como cidadão e político se enquadram perfeitamente no perfil de liderança que precisamos para ajudar na criação de grandes projetos de futuro para o nosso estado. Além disso, ele é uma personalidade pública experiente, de renome nacional e que, portanto, conhece melhor os caminhos e trâmites para que as demandas de Rondônia sejam atendidas pelo governo federal.”

Para Bruno Scheid, a contribuição política de Ricardo Salles acrescentará um novo vigor aos segmentos econômicos do estado. “Nós, que fazemos parte do agronegócio, vemos com bons olhos a vinda de Salles para somar forças conosco. A pecuária rondoniense é uma das mais emergentes do país e está entre os melhores níveis de qualidade no ranking nacional. Contar com o trabalho de Ricardo Salles reacende a nossa esperança de conquistar mais crescimento para o setor e de ampliarmos os índices da economia do nosso estado”, acentuou.

Ainda sem revelar outros detalhes, Bruno Scheid disse que as tratativas para a mudança do ex-ministro do Meio Ambiente para o estado estão em andamento, e que muito em breve teremos um anúncio oficial do próprio Ricardo Salles sobre sua pré-candidatura a senador por Rondônia. “Tenho mantido contato permanente com o Salles e quero adiantar que ele está muito entusiasmado com a possibilidade de se candidatar por Rondônia, e que espera contar com a acolhida da população rondoniense a qual pretende representar com muita honra e trabalho em Brasília”, finalizou.

Fonte: Extraderondonia