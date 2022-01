Médicos suspendem greve por questões humanitárias na capital

Por conta da volta com força total da Covid-19, além do surto da gripe, a Secretaria Estadual de Educação (SEE) realiza um acompanhamento diário das unidades de saúde em Rio Branco e no interior.

A prova de que o crescimento da pandemia é muito sério, é que cerca de 30 escolas, apenas na capital acreana, apresentam casos de Covid-19. Destas, 21 unidades de saúde apresentam, além da pandemia, casos do surto de gripe. Em outras 17 escolas, foram detectados apenas casos de gripe.

No total, são 47 escolas afetadas, o que representa quase metade das 96 unidades de ensino situadas apenas em Rio Branco.

É o caso, por exemplo, da escola José Sales, localizada no Conjunto Universitário. O diretor da unidade, Francisco Leite, confirmou a suspensão das aulas presenciais. “A escola José Sales de Araújo está sim com as aulas presenciais suspensas. Houve um surto de gripe e três casos de Covid, sendo duas crianças e uma professora”, informou.