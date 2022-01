Morador de rua é encontrado morto a facadas em Rio Branco

O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), foi escolhido para ser entrevistado no programa de análise política Uol News, transmitido no canal do Youtube nesta sexta-feira (14). Cameli foi convidado para falar sobre a pandemia que voltou a assolar o estado, os altos preços de combustíveis nos municípios acreanos e toda a região e sobre as recentes investigações de corrupção envolvendo a gestão estadual.

Por ironia do destino, o programa saiu do ar logo no início problemas técnicos. Assim que normalizou a transmissão, Gladson foi questionado sobre a Operação Ptolomeu, deflagrada recentemente pela Polícia Federal no Acre.

Ele afirmou que desde que assumiu o governo, tem procurado ser o mais transparente possível em sua gestão e que agora é o mais interessado nos esclarecimentos das investigações.

“Sempre chamei os órgãos de controle para estarem presente no estado. O caso está em segredo de justiça e não quero atrapalhar as investigações. Mas, quando há um processo de investigação e alguém cita o nome do governador, ele automaticamente já passa a ser investigado. Estou esperando que concluam as investigações para que eu possa me defender”, argumentou.

Não satisfeito com as respostas de Gladson, o colunista Tales Faria insistiu para que ele explicasse a origem do dinheiro que o Coaf disse ser anormal. Cameli ressaltou: “faço questão que esse assunto seja esclarecido. Não existe qualquer irregularidade que tenha a minha participação no governo”.

O repórter da UOL, Hanrrikson de Andrade, insistiu em saber por quê os valores da conta cresceram tanto no período investigado. Gladson justificou que a inflação corroeu o poder de compra e fez disparar os preços de bens.

O governador finalizou a participação na entrevista afirmando respeitar as operações policiais. “Onde há dúvida, tem que ser esclarecido. E o que eu puder fazer como governador pra mostrar pra sociedade o que é de fato, estou pronto para contribuir com as investigações”.