Bitttar: “Chances de disputar o governo é zero”

O senador Márcio Bittar (PSL) afirmou à COLUNA que as chances de vir a disputar o governo é zero. “Já disse isso há muito tempo, mas preciso ficar repetindo; as chances de concorrer ao governo na eleição deste ano é zero”, disse, desfazendo qualquer boato sobre uma suposta conversa que teria tido com o governador Gladson Cameli (PP) sobre o assunto.

Márcio Bittar, dos aliados de Gladson eleito em 2018, foi o primeiro e o único a defender abertamente a reeleição do governador. Enquanto outros parceiros a exemplo de Flaviano Melo, do senador Sérgio Petecão e do próprio vice major Rocha aspiravam alternativas legítimas para ter candidaturas próprias ao governo e ao Senado, Bittar sempre defendeu a unidade do grupo que derrotou o PT em 2018.

Para ele, a disputa deste ano deveria estar delimitada pelos partidos com ideologias de direita e esquerda. Lembrou que será muito difícil qualquer candidato contrário ao PT tirar votos de Gladson Cameli. Disse que no momento sua principal preocupação é garantir recursos para o Acre, tanto para o governo como as prefeituras.