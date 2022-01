Valor da produção do Acre passou dos R$ 2,6 bilhões em 2021

O Acre terminou 2021 com Valor Bruto da Produção Agropecuária de R$ 2.612.497.054,00, resultado que deixou o Estado em 22º lugar no ranking do chamado VBP, posição melhor que Paraíba, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Roraima e Amapá.

A criação de bovinos tem o maior peso no VBP do Acre e sozinha movimentou R$1,6 bilhão em 2021. Mandioca, milho, banana e soja aparecem na 2ª e 3ª colocação dos principais componentes do VBP acreano.

A mandioca representou movimentou mais de R$ 533 milhões no ano passado e junto com a boiada foram o par de sucesso na produção local.

O VBP obtido pelo Acre em 2021 é cerca de R$ 50 milhões superior ao de 2020 mas ainda é menor que 2019 (R$2.919.749.239,00) ano em que se estabeleceu que o agronegócio seria o carro-chefe da economia.

No plano nacional, o agro segue superando as adversidades: em 2021, o VBP atingiu R$ 1,129 trilhão, 10,1% acima do valor alcançado em 2020 (R$ 1,025 trilhão). De acordo com levantamento da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, as lavouras somaram R$ 768,4 bilhões, o equivalente a 68% do VBP e crescimento de 12,7% na comparação com 2020; e a pecuária, R$ 360,8 bilhões (32% do VBP) e alta de 4,9%. ”O bom desempenho do agro ocorreu mesmo diante da falta de chuvas, seca e geadas em regiões produtoras” diz o Ministério, em nota técnica.

No País, os produtos com melhores resultados no VBP foram: soja, R$ 366 bilhões; milho, R$ 125,2 bilhões; algodão, R$ 27,6 bilhões; arroz, R$ 20,2 bilhões; cacau, R$ 4,2 bilhões; café, R$ 42,6 bilhões; trigo, R$ 12,5 bilhões; carne bovina, R$ 150,9 bilhões; carne de frango, R$ 108,9 bilhões; e leite, R$ 51,8 bilhões. Juntos, responderam por 76% do VBP do ano passado.