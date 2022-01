Gestor de Posto de Saúde da capital onde foi encontrado medicamento vencido é afastado

Parte da programação da 120ª Festa de São Sebastião, o evento promovido pelo empresário Marcos Diniz está marcado para o dia 19 de janeiro. Nomes como Júnior Baiano, Amaral, Popó, Aloísio Chulapa, Donizete Pantera, Bujica e aos acreanos Artur e Doca Madureira estão escalados para o evento solidário.

Nesta quinta-feira (13), a prefeitura de Xapuri anunciou que o goleiro Tomate, do Andirá, que se tornou famoso após o inusitado episódio ocorrido na Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando ele foi substituído no momento em que se preparava para defender um pênalti contra o Atlético Mineiro, também participará da festa.

A partida será disputada contra os jogadores da equipe de Masters de Xapuri, que recentemente venceu a sétima edição da Copa Master 40, torneio de futebol organizado pelo Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), mas também terá a participação de várias autoridades locais.

De acordo com a assessoria da prefeitura, no primeiro tempo da partida os famosos jogarão contra os Masters da cidade. No segundo tempo, entrarão as autoridades e convidados diversos, como o prefeito, Bira Vasconcelos, o presidente da Câmara, Eriberto Mota, além de bombeiros, policiais, professores e outros.

O jogo festivo será apitado por uma das grandes atrações do evento, Clésio Moreira dos Santos, mais conhecido como Margarida, apelido inspirado em Jorge José Emiliano dos Santos, árbitro folclórico do estado do Rio de Janeiro morto em 1995 que foi um dos primeiros juízes de futebol abertamente gays do Brasil.

A organização do evento, que será realizado no estádio municipal Álvaro Felício Abrahão, distribuirá cerca de um mil ingressos para a partida. Para adquirir a entrada, o público deverá contribuir com 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão transformados em donativos destinados a famílias carentes do município.

A prefeitura ainda está definindo os pontos de trocas dos alimentos pelos ingressos. Alguns desses pontos serão supermercados da cidade, mas a retirada dos ingressos também poderá ser feita na Secretaria de Assistência Social, a partir da próxima segunda-feira (17), e no estádio no dia do evento.